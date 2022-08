Los fondos mutuos que invierten en mercados internacionales podrían ser una buena alternativa si quieres diversificar tus inversiones, ya que permiten aprovechar las ganancias por el crecimiento de los mercados globales. Al invertir en distintos mercados, se diversifica la inversión y, por lo tanto, se mitiga el riesgo.

“Las personas a menudo invierten a nivel internacional para ampliar la diversificación y gestionar adecuadamente el riesgo de inversión entre los mercados y las empresas globales. Lo anterior se puede confirmar con el hecho de que el 70% de los clientes de tyba en Perú invierten en fondos mutuos internacionales de renta fija y renta variable, entre ellos, que invierten en activos en Asia, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con montos mínimos de apertura que van desde US$5 hasta los US$1,000, siendo el Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estado Unidos el de mayor demanda”, indica Jose Ibarra, Chief Experience Owner de Fondos de tyba.

Aunque parezca difícil invertir en fondos mutuos internacionales, no lo es, puesto que son los mismos pasos para invertir en fondos mutuos del mercado local. Al igual que invertir en un fondo en el Perú es importante reconocer que existen riesgos inherentes a las inversiones; y para poder gestionarlos de la manera más adecuada es vital identificar cuál es tu tolerancia al riesgo, para así tomar mejores decisiones sobre tus inversiones.

tyba, plataforma digital de inversiones del BCP, comparte 5 recomendaciones que debes tener en cuenta antes de invertir en un fondo internacional:

1. Define tu perfil de riesgo

Para definir tu perfil de riesgo es importante realizarte estas dos preguntas: 1. ¿Qué plan quiero cumplir con mi inversión y en cuánto tiempo?, y 2. ¿Qué tan cómodo me siento a sobrellevar los movimientos del mercado con resultados diferentes a los esperados? Tener claro qué es lo que se quiere lograr con la inversión y analizar tu tolerancia al riesgo es indispensable para conocer el tipo de inversión y los portafolios de fondos internacionales más adecuados para ti.

2. Averigua la rentabilidad de los fondos, presente e histórica

Es importante que te informes sobre la rentabilidad que ofrecen los fondos mutuos para que escojas la que más te conviene según el plazo de tiempo en el que piensas invertir. También puedes revisar su rentabilidad histórica para darte una idea de cómo ha sido el comportamiento de dicho fondo en el tiempo. Ten en cuenta que, al ser inversiones expuestas a la volatilidad del mercado, la rentabilidad puede variar, por eso es clave que estudies el mercado con anticipación; y no olvides que las rentabilidades históricas no aseguran una rentabilidad futura.

3. Infórmate y escoge entre diversos fondos internacionales

Luego de definir el horizonte de tu inversión, tu perfil de riesgo y conocer el histórico de rentabilidad de tu fondo, debes conocer las distintas opciones de fondos internacionales que existen según su exposición geográfica (donde invierte el fondo: Asia, China, Europa, EE.UU. o Latam), montos de apertura mínima, tipo de moneda, exposición por sector, tipo de activos y temática.

4. Conoce el nivel de riesgo de cada fondo internacional

Dependiendo de tu perfil de riesgo como inversionista, es decir, si tu tolerancia al riesgo es mayor o menor, existe un espectro de fondos internacionales que varía de nivel según el tipo de activo, por ejemplo, los activos de renta variable (como las acciones) tienen más riesgo que los activos de renta fija (como los bonos). Lo mejor sería balancear tu portafolio. Si eliges una alternativa de alto riesgo, el cual puede enfrentarse a mayor volatilidad en el corto plazo, combínalo con un producto de bajo riesgo, para mitigar el riesgo. También puedes elegir alternativas que te permitan tener diferentes tipos de activos en un mismo “paquete”, como los fondos mutuos de renta mixta, estos invierten tanto en activos de renta fija como de renta variable a la vez.

5. Diversificar

Al momento de invertir es importante diversificar tus inversiones eligiendo distintos tipos de activos (renta fija y renta variable), sectores (consumo masivo, salud, tecnología, etc.), países o regiones (EE. UU., Europa, Perú, Asia, Latam, etc.), como también temáticas (innovación, sostenibilidad, etc.). El principal beneficio de diversificar es hacerle frente al riesgo que implica invertir, gestionándolo y mitigándolo.