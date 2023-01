Según el último estudio del Índice de Ánimo Inversionista publicado por tyba, la app de inversiones del BCP, a finales del 2022, el 58 % de los peruanos considera alguna probabilidad de invertir su dinero en los próximos 6 meses. Con el fin de seguir facilitando el acceso al mundo de las inversiones, la compañía anunció recientemente su alianza con Yape para que cerca de 7 millones de yaperos puedan invertir desde su celular de manera fácil y rápida en fondos mutuos, gracias a la nueva funcionalidad “Invierte con tyba”.

Si eres un yapero con curiosidad por probar esta nueva funcionalidad de la app, tyba te comparte cuatro recomendaciones para que empieces este 2023 invirtiendo con el pie derecho:

1. Determina los objetivos de inversión:

Primero debes preguntarte qué metas quieres alcanzar y en cuánto tiempo. No es lo mismo querer comprar un celular nuevo en un año, que financiarse un estudio en el exterior en 3 años, abrir un negocio en 5 o comprar un departamento en 10 años. Tener un objetivo establecido y un tiempo definido te permitirá tener un norte claro hacia tu futuro, con lo cual podrás armar un portafolio de inversión que te funcione para tus metas de corto, mediano y largo plazo.

Recuerda que es muy importante hacer una investigación previa para poder tomar buenas decisiones financieras y mantenerte actualizado con los acontecimientos de la coyuntura nacional e internacional. Por ejemplo, tyba cuenta con una sección denominada educatyba, donde encuentras contenido sencillo de educación financiera, análisis de mercados y tips de inversión para que puedas tomar decisiones conscientes e informadas sobre tus finanzas personales.

2. Elige el monto de tu inversión:

Tyba ofrece un amplio abanico de opciones para invertir, tanto en Perú como en el extranjero. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, empieza probando con sumas de dinero menores. En tyba podrás encontrar algunos fondos mutuos con inversión mínima desde 5 USD o S/ 20. Ten en cuenta que el monto de inversión

depende de cada fondo. También es importante que sepas que tyba no tiene costos de transacción y todo funciona de forma digital.

3. Identifica los fondos que te interesen y arma un portafolio balanceado:

Esto depende de tu perfil de riesgo como inversionista, es decir, qué tan tolerante al riesgo eres. Puedes ser arriesgado, moderado o más bien conservador. Lo más adecuado siempre será encontrar un balance para mezclar diferentes tipos de activos, tanto de renta variable como de renta fija. Si eliges un producto de alto riesgo, con mayor volatilidad a largo plazo, puedes combinarlo con un producto de bajo riesgo a corto plazo. También puedes elegir alternativas que te permitan tener diferentes tipos de activos en un mismo “paquete”, como los fondos mutuos de renta mixta.

4. Diversifica:

Al momento de invertir es importante diversificar tus inversiones eligiendo distintos tipos de activos (renta fija y renta variable), sectores (consumo masivo, tecnología, etc.), países o regiones (EE. UU., Europa, Perú, Latam, etc.) y temáticas (innovación, sostenibilidad, etc.), con el fin de mitigar los riesgos asociados a las inversiones. Desde Yape, en la sección “Invierte con tyba”, los usuarios pueden tener acceso a esta amplia variedad de opciones.

Yapero, si esta es tu primera vez invirtiendo, es muy importante que tengas en cuenta que toda inversión tiene cierto nivel de riesgo, pues este es inherente a las inversiones y que estas no te harán millonario de la noche a la mañana, ya que es un hábito que requiere de paciencia, disciplina y tiempo para ver los frutos.

La función “Invierte con tyba” está disponible en Yape. Para poder acceder, los yaperos tienen que estar registrados en Yape con su cuenta BCP, ser residente fiscal en el Perú, contar con un DNI vigente, no haber tenido presencia sustancial en los EE. UU. y no ejercer o haber ejercido una función pública destacada en los últimos 2 años.