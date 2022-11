Christofer Gonzales confesó el último jueves en conferencia de prensa que siente agradecimiento por Universitario, club que lo vio debutar en Primera División, sin embargo, recalcó que está identificado con Sporting Cristal. En tal sentido, Rainer Torres, exjugador del cuadro crema, respondió a estas declaraciones.

Mediante su cuenta de Twitter, el popular ‘Motorcito’ recordó que él también tuvo un paso en el elenco celeste donde pasó cuatro años de su carrera y salió campeón en 2005. “Le estoy muy agradecido a Cristal. Sin Cristal no hubiese logrado lo que logré. Me abrieron las puertas cuando nadie más creía en mí. Siempre le tendré respeto y cariño”, escribió en un inicio.

No obstante, el exfutbolista recalcó que pese al bonito lazo con el cuadro bajopontino, su sentimiento seguirá pintado de crema. “Pero el primer amor nunca se olvida. Como dice la canción puedes cambiar de .... ‚pero nunca de equipo. ¡Y dale ‘U’! ”, añadió en su publicación.

Cabe recordar que Torres jugó durante 8 años en Universitario de Deportes y salió campeón en dos oportunidades (2009 y 2013). En este último compartió vestuario con Christofer Gonzales en el recordado equipo al mando de Ángel David Comizzo que venció en la final a Real Garcilaso.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Christofer Gonzales?

“Estoy agradecido con Universitario, porque es el club en el cual debuté. Después, uno va buscando caminos, uno va buscando horizontes y uno se vuelve a enamorar también en la vida y para mí, en ese sentido, a Sporting Cristal le tengo un cariño muy grande, que queda también guardado en la mente y en el corazón”, dijo el futbolista.

Gonzales, actualmente parte del Al Adalah de Arabia Saudita, valoró que Sporting Cristal haya apostado por él y señaló que, si de la la chance de regresar, la primera opción la tendría la entidad rimense.

“Es el club que me dio la oportunidad de volver a un club grande, apostó por mí y es el club con el que también me identifico. Me marcó muchísimo. Si en algún momento vuelvo, es el club que tengo presente primero”, apuntó el volante de 30 años.