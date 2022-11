Sporting Cristal se quedó con las ganas de clasificar a la final de la Liga 1. La tarde de este domingo, el cuadro rimense perdió 2-0 a manos de Melgar en el Estadio Nacional y la llave de semifinales acabó con un contundente 4-0, sumando el 2-0 registrado en la ida.

Luego del cotejo, el entrenador del conjunto celeste, Roberto Mosquera se pronunció en conferencia de prensa e hizo un análisis de lo que sucedió en la cancha.

“El fútbol tiene estas cosas. Hay que entenderlo y nadie puede pensar que uno va a venir a disculparse por una mala actuación. Grimaldo era el jugador más desequilibrante del equipo y Yotún regresaba con su intacta calidad, lo que nos hacía presagiar un partido diferente. Tuvimos que cambiar de sistema y con un rival tan potente como Melgar”, analizó.

Pese a la eliminación, Mosquera evitó considerar como fracaso el año deportivo del equipo. “Fracasar es no intentar para mí. Junto a mi comando técnico vamos a seguir intentando. No puede ser un fracaso ser el mejor del acumulado por tres años seguidos”, declaró.

Por otro lado, el estratega de 66 años dejó un claro mensaje sobre su situación en la institución. “No he tenido ningún acercamiento con Sporting Cristal. Mi contrato termina este año, no tengo nada definido en el futuro. Lo único que quiero ahora es descansar”, sentenció.