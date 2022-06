Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, fue uno de los pasajeros que viajó a Qatar en el avión que llevó la selección peruana a Doha para el partido de repechaje ante Australia. Su presencia generó polémica y, en medio de ello, decidió brindar una conferencia de prensa para dar su versión del tema.

“Yo sí me fui de viaje, me pagué mi pasaje a Madrid. Me encontré con la delegación en Barcelona el día que se fueron a Doha. Me subí a ese avión, sí, a trabajar por el fútbol peruano. A trabajar, precisamente, por esa reforma que estamos buscando, para traer conocimiento de otros lados, que lo hemos podido hacer, con instituciones reconocidas, para que podamos empezar a cambiar la liga profesional, la Segunda División, el fútbol aficionado”, señaló Raffo ante los periodistas, en La Florida.

“Esto es un cambio profundo. Hay mucho más allá y han habido muchas reuniones en esos cuatro o cinco días que yo estuve presente. Toda una jornada en Madrid, con la Liga de España, con la Federación Española, con la agremiación de futbolistas, con equipos de la liga española, precisamente, para poder traer ese conocimiento y poder ponerlo en práctica, adaptado a nuestra realidad a favor del fútbol peruano y empezar a cambiar esto”, añadió Raffo, en la presidencia del club desde octubre del 2019.

Joel Raffo reconoció como una falencia no haber comunicado oportunamente el motivo de su viaje a Europa y a Qatar, pero sí se mostró incómodo por las acusaciones en su contra en los últimos días.

“Hemos carecido de una acertada comunicación en todo este tiempo, pero sí quiero expresar mi indignación total con respecto a las acusaciones totalmente falsas, difamatorias, que han venido circulando a través de muchas personas. No solo de hinchas del club, que dicen querer al club, opinión pública, periodistas en general, que también son corresponsables de esto al justamente dar a conocer información que no es real y que, sobre todo, daña la reputación y los principios a nivel personal, que es lo que yo personalmente más cuido”, indicó.

Entre otras cosas, Raffo invitó a todos los entes que son parte del fútbol peruano a sumarse a la reestructuración y a parar con las discusiones o comunicados.

“Tenemos que empezar a mirar para adelante, empezar a cambiar. Si queremos de verdad el fútbol peruano, a empezar a estar unidos, a dejarnos de estar con falsa moral, con comunicados que no llegan a nada, y empecemos a remangarnos las mangas como yo lo hice hace dos años y medio y compré el Club Sporting Cristal”, apuntó.