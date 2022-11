Sport Boys acabó la temporada 2022 de la Liga 1 haciendo los méritos deportivos para mantenerse en la máxima división del fútbol peruano. Para alcanzar ese objetivo, el entrenador Juan Alayo, que asumió la dirección técnica en abril pasado en reemplazo de Walter Fiori, fue uno de los artífices.

Precisamente Alayo, ya con el fin de la actividad para el equipo chalaco, dejó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, para anunciar el punto final a su historia en el banquillo del club. El DT compartió sus sensaciones luego de la difícil experiencia.

“Gracias a Dios por la bendición y oportunidad que me brindó de defenderte cada segundo de este año. Fui un privilegiado y no saben cuánto lo viví y disfruté. Gracias a cada uno que hizo que esta experiencia sea espectacular”, escribió el profesional de 36 años.

El mensaje de despedida de Juan Alayo a Sport Boys.

Por otro lado, Alayo señaló que acaba la etapa en Sport Boys con orgullo. “Me voy con la cabeza arriba y orgulloso del grupo humano que lideré. A los que me quieren, mis respetos; a los que no, gracias, porque me hacen más fuerte. Toca seguir hacia delante y desearle lo mejor a este club tan lindo”, añadió el exfutbolista.

Bajo el mando de Juan Alayo, Sport Boys sumó diez victorias, tuvo cuatro empates y cayó en catorce ocasiones. En la tabla anual, donde sufrió una resta de puntos por tema de incumplimiento de pagos, el conjunto rosado acumuló 32 puntos y acabó en el decimosexto casillero, solo por encima de Ayacucho FC, San Martín y Carlos Stein.