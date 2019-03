Sudamericano Sub 17: perro ingresó a la cancha durante el Perú vs Chile y se hace viral

El Sudamericano Sub 17 tuvo su día inaugural con su primer video viral en Youtube y sucedió durante el partido debut de la Selección Peruana contra la Selección de Chile, y es que cuando se cobraba un tiro de esquina, un perrito ingresó en el campo de juego produciendo un leve retraso en el partido.

Una enorme carcajada que bajó desde las tribunas alertó que algo pasaba en la cancha y no les faltó razón. Un perrito blanco había invadido el campo del estadio Monumental de la UNMSM, mientras se jugaban los 26 minutos del partido entre Perú vs. Chile. Lo peor es que no se iba de la cancha.

Nadie podía sacar al can de la cancha y tuvo que ser el ‘10’ de la Selección Peruana, Carlos Ruiz, quien se animó a cargarlo y a dejarlo detrás de los letreros de publicidad. Sin embargo, cuando pensaron que todo estaba solucionado, el perrito se fue casi hasta la zona del córner donde Chile iba a empezar a mover el balón y no dejaba que el partido se reanude.

El can estaba bastante asustado, pero no atacaba. Solo se quedaba quieto sin que nadie pueda moverlo, hasta que César Pérez, integrante de la Selección de Chile, quien estaba por cobrar el tiro de esquina, logró ahuyentarlo y ahí recién cargaron al perrito y lo pudieron sacar del estadio.

Un hecho anecdótico que ya quedó inmortalizado en Youtube y que no tardará en dar la vuelta al mundo porque no es habitual que esto suceda en un campeonato de esta envergadura.