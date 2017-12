Yoshimar Yotún opinó sobre los ausentes que no estuvieron en la Selección Peruana

En conversaciones con ‘FullDeporte’, el volante Yoshimar Yotún se refirió al grupo que le tocó a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 y sobre algunos nombres que no fueron tomados en cuenta por Ricardo Gareca a lo largo del proceso.

“Va a ser un lindo grupo el de Mundial. Cualquier selección que nos toque iba a ser difícil, en una Copa del Mundo nada es fácil. Ahora tenemos que mentalizarnos en pasar la fase de grupos, el primer partido es sumamente importante. La idea es ir a competir, como en las últimas Copas América. Nos ha ido bien en torneos así, espero que este no sea la excepción”.

“Por otro lado, hay muchos jugadores que no han sido tomados en cuenta durante las Eliminatorias y que la están rompiendo, como Alexi Gómez. Ha tenido un año maravilloso, todos tienen posibilidad de ser llamados”, agregó Yoshimar Yotún.

El integrante de la Selección Peruana también hizo una revelación tras el empate sin goles ante Nueva Zelanda en Wellington.

“La cancha de Nueva Zelanda estaba seca, dura y chiquita pero eso no era excusa. El campo era para los dos pero a mí sí me costo. Después del 0-0, el vestuario estuvo horrible. No era un mal resultado pero creo que nosotros no hicimos un gran partido, aún así tuvimos opciones y no nos llegaron al arco. Sentíamos que no habíamos jugado bien y lo que pensábamos era que podíamos haberlo ganado”.