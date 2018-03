Roberto Siucho se pronunció tras su convocatoria a la Selección Peruana

Roberto Siucho, delantero de Universitario, conversó con ‘RPP Noticias’ para comentar cómo tomó la noticia de su convocatoria a la Selección Peruana para los partidos amistosos de marzo frente a Croacia e Islandia.

“Tal vez no en este momento, pero personalmente me esperaba la convocatoria a la selección. Tuve la oportunidad de jugar en la Sub-17, en la Sub-20 y me había propuesto llegar a la Selección mayor”.

“La noticia de mi convocatoria me enteré en la concentración justo cuando estaba en la hora de almuerzo con mis compañeros, quienes, al igual que el comando técnico, se pusieron muy felices por mi llamado”, agregó el jugador de Universitario.

Por otro lado, Roberto Siucho reconoció que le encantaría estar en la nómina final para disputar el Mundial Rusia 2018 sin embargo, señaló que la experiencia que le tocará vivir con la Selección Peruana lo tomará como un “aprendizaje”.

“Sé que el Mundial se acerca y estaría feliz de estar en la lista de los 23, pero si no me llaman estaría contento por la experiencia y de aprender de tantos cracks”.