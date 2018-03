Tapia. “Estamos preparados para el desafío de Rusia 2018”

Renato Tapia, jugador del Feyenoord holandés e indiscutible en el 11 de la Selección Peruana, aseguro sentirse contento de haber clasificado al mundial Rusia 2018 y que para él sería un sueño hecho realidad, que la bicolor pueda acceder a los octavos de final de la máxima competencia del fútbol mundial.

En declaraciones hechas para el portal de la FIFA, Tapia comentó que: “Yo mismo, cuando llegué a Holanda con 18 años, no me imaginaba que alcanzaría tan rápido la selección, y menos que clasificaría a un Mundial. Lo soñaba, pero hacerlo realidad parecía muy lejano”.

Seguidamente, contó una anécdota de los mundiales que, relata, lo marcó: “El día que terminaron terceros (Mundial 2014) armaron una fiesta hasta las 4 de la mañana, y los envidié. Me preguntaba cuando nos tocaría a nosotros. (…) Ahora no hablan del tema (del Mundial) porque siguen dolidos por la eliminación, pero le dan mucho mérito a nuestro logro. ¡Algunos de mis compañeros hasta prometieron apoyar a Perú!”.

Finalmente, cuando le tocó hablar sobre el Grupo C donde la Selección Peruana se medirá contra Australia, Dinamarca y Francia, Renato Tapia expresó lo siguiente: “Nada fue ni será fácil, y nunca vamos de favoritos. Ninguno de nosotros estuvo en un Mundial, no sabemos cómo se juega. (…) ¿Y por qué no? Dependerá si somos primeros o segundos en la zona. Los papeles en la previa no importan, importa lo que pase en la cancha. Y ahí nos sentimos preparados para el desafío”.