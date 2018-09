Solano: “Contra Alemania se mejoró mucho en comparación a Holanda”

Definitivamente, la Selección Peruana no pasó de la mejor manera la prueba que significaron los amistosos ante dos selecciones de jerarquía mundial como son Holanda y Alemania. Sin embargo, es importante destacar que el pobre juego mostrado ante los tulipanes mejoró en el cotejo ante los teutones, o al menos, así lo entiende el asistente técnico de la ‘bicolor’, Nolberto Solano.

En declaraciones a Radio Ecco, Nolberto Solano analizó la actuación de la Selección Peruana con las siguientes palabras: “Fue una experiencia linda y positiva, hace tiempo no se veía a una selección peruana jugando ante equipos de esta jerarquía. El resultado puede desanimar o poner en duda muchas cosas, pero sirve mucho porque nos hemos enfrentado a dos seleccionados de élite. Uno no se puede alegrar con las derrotas, pero en el cotejo contra Alemania se mejoró mucho en comparación al primero. Además, Ricardo estaba decidido a ver algunos jugadores que no venían jugando”.

En cuantos a las fallas que presentó e incurrió en más de una vez la Selección Peruana, el asistente técnico expresó: “Los errores que tuvimos fueron muy puntuales, desde lo táctico el grupo ha trabajado muy bien. Se han perdido pelotas en salida, pero eso también les pasa a los grandes jugadores. A este nivel, el perder balones en zonas peligrosas nos ha costado resultados. No todos los chicos juegan en Europa y esta experiencia les ha enseñado muchísimo. Hemos puesto en apuros por momentos a estas grandes selecciones”.

Por otro lado, cuando a Nolberto Solano se le preguntó por la presencia del ex defensa de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, este confesó que: “Vino a saludar a sus compañeros y a todos nosotros. Nos dio mucha alegría verlo, esperemos que vuelva a tener participación pronto. Estos últimos años ha estado muy aislado y con poca competencia en lo futbolístico, esperemos que pueda acomodarse en el Basilea. Es un gran futbolista y Gareca nunca le ha cerrado la puerta a nadie”.