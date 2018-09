Sergio Ibarra: "Después de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, no tenemos '9'"

El inacabable Sergio Ibarra conversó con Plataforma Deportiva para señalar que la Selección Peruana presenta una gran carencia a la hora de finalizar una jugada cuando sobre el campo no se encuentran Paolo Guerrero ni Raúl Ruidíaz.

“Farfán no es el ‘9’, se aburre en el área y tuvo que salir. Después de Guerrero y Ruidíaz no tenemos ‘9’; tenemos llegada pero no ocasiones. Hay que buscar un ‘9’”.

Por otro lado, el ‘Checho’ reconoció que el entrenador argentino Ricardo Gareca ya tiene una idea de juego definida y lo único que le falta es encontrar a los relevos indicados.

“Perú la idea la tiene, Ricardo (Gareca) lo que menos quiere es hacer cambios, mantiene su estructura y lo que hace es buscar su sus recambios”.

“Después del gol se quedó atrás. Aquino no solo tuvo gol, sino que también fue explosivo”, agregó Sergio Ibarra.

EL DATO

Paolo Guerrero no fue convocado para los amistosos por su falta de ritmo que venía teniendo; mientras que Raúl Ruidíaz no tuvo minutos ante Holanda porque presentaba algunas molestias en el pie.