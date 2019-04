La nueva ubicación de la Selección Peruana en el ranking FIFA tras amistosos

La Selección Peruana sufrió una leve variación en el ranking mundial de la FIFA, luego de afrontar dos amistosos en marzo, frente a Paraguay y El Salvador.

En esos encuentros, el equipo de Ricardo Gareca derrotó a los guaraníes por 1-0, pero sorprendió al caer 2-0 frente a los salvadoreños.

La clasificación mundial, que se actualiza cada mes, ubica al Perú en el puesto 21 con 1.516 puntos, descendiendo un lugar en relación a la lista anterior.

A nivel Conmebol, la ‘Blanquirroja’ es el sexto clasificado, por encima de Venezuela (29), Paraguay (36), Ecuador (59) y Bolivia (63).

A nivel mundial, la selección belga repite la primera posición en el ranking FIFA, aunque con solo tres puntos de ventaja sobre Francia, campeona del mundo. En sus dos partidos del mes de marzo, en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, los belgas ganaron 3-1 a Rusia y 0-2 a Chipre.

Con Brasil como tercero en discordia en la lista FIFA, el cambio llega en la cuarta plaza, ahora ocupada por Inglaterra, que desplaza al quinto escalón a Croacia.

También varían sus posiciones Uruguay, que sube al sexto lugar, y Portugal, que cae al séptimo. Suiza, España y Dinamarca completan los diez primeros lugares.

