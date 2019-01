Selección peruana Sub 20 llegó a Chile para afrontar Sudamericano

La selección peruana Sub 20 ya está en Santiago de Chile, sede del Sudamericano de la categoría, para buscar uno de los cuatro cupos que otorga este certamen para el Mundial de Polonia a disputarse en mayo de este año. Con 23 jugadores, los dirigidos por Daniel Ahmed llegaron a la capital del país sureño y luego se trasladarán a Talca, sede del grupo B que ellos integran.

Solo un hincha, con un traje peruanizado fue a recibir a la bicolor Sub 20 al aeropuerto internacional de Santiago de Chile. No le importó estar en país vecino, él no dejó de alentar portando los colores y una bandera. Este singular personaje le prometió a los jugadores estar presente en los partidos que les toque disputar en este Sudamericano.

La selección peruana Sub 20 tuvo un vuelo tranquilo y los jugadores se mostraron optimistas de superar el grupo B que integran junto a Argentina, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Daniel Ahmed va por su revancha con una selección de esta categoría, pues en 2013 se quedó muy cerca de clasificar al Mundial.

Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer este equipo plagado de jóvenes con experiencia en Primera División como Christopher Olivares, Jairo Concha y el recientemente transferido al San Jose Earthquakes de la MLS, Marcos López.

El debut de la selección peruana sub 20 en el Sudamericano será el viernes 19, a las 5:30 de la tarde (hora peruana) ante Uruguay en el estadio de Talca.