Selección Peruana: Ricardo Gareca elegido entre los 50 mejores entrenadores del mundo

El trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana no ha pasado desapercibido para nadie, y es por ello que la revista ‘FouFoutTwo’ ha incluido al ‘Tigre’ en su top 50 de los mejores entrenadores del mundo.

Ricardo Gareca ocupó la posición 48 de este ranking, y en la descripción dicen lo siguiente del preparador de la Selección Peruana: “El ex delantero argentino se hizo famoso en Sudamérica, especialmente en Vélez Sarsfield, pero su reciente trabajo para Perú es el que sorprende”.

En otro extracto la publicación añade sobre Ricardo Gareca: “Ricardo Gareca no solo llevó al escuadrón bastante modesto a su primera final de la Copa del Mundo desde 1982, sino que también implementó una mentalidad intrépida de ataque. Finalmente, perdió en la fase de grupos, pero ganó muchos amigos”.



Ricardo Gareca

@TuFPF



The former Argentina striker – once on Colombian drug lord Pablo Escobar’s hit list – led Peru to their first World Cup finals since 1982



https://t.co/dPLdywZzvn#FFT50Managerspic.twitter.com/t34EvdlrGt