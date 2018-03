Selección Peruana: Ricardo Gareca dio detalles de la posición donde jugará Jefferson Farfán

Ricardo Gareca brindó una entrevista a ESPN mientras se encuentra en Miami con la Selección Peruana, donde dio detalles del papel que podría desempeñar el atacante Jefferson Farfán en los amistosos ante Croacia e Islandia.

“Tengo la posibilidad de tener a jugadores que se adaptan a distintas posiciones, Jefferson se puede ubicar en cualquier posición de ataque, él ya ha hecho un gran sacrificio durante toda su carrera en posiciones que demandaban un gran esfuerzo físico como son las bandas. Lo puede hacer en determinado momento como en Argentina, pero tratamos de que su energía esté para rendir de la mejor manera donde se desempeña”.

El entrenador de la Selección Peruana reconoció que no está para experimentar en el Mundial Rusia 2018 y tratará de ‘explotar’ tanto a Jefferson Farfán como al resto de jugadores en sus respectivas posiciones.

“Es necesario que se entienda que en este proceso no se tiene tanto tiempo. En la eliminatoria tuvimos tiempo, no empezamos bien pero mejoramos y clasificamos. En el Mundial no hay tiempo, se tiene que arrancar de la mejor manera, se necesita rendimiento puro y una integración total”.

Sobre su nómina final para la Copa del Mundo, Ricardo Gareca fue muy claro: “Tienen todos posibilidades, los que están acá y los que no están acá. No estamos preocupados, creemos que tenemos cantidad de jugadores para una lista definitiva”.