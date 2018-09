Feyenoord confirma que Renato Tapia está listo para volver a la Selección Peruana

24.09.2018 / 10:41 AM

Aunque de momento no se ha hecho oficial la lista de convocados de la Selección Peruana para afrontar los partidos amistosos de octubre ante los combinados de Chile y Estados Unidos, lo cierto es que una de las piezas claves de la ‘bicolor’ está regreso; nos referimos a Renato Tapia, retorno que ha sido confirmado por su club, el Feyenoord holandés.

A través de un mensaje en Twitter, el club holandés anunció que Renato Tapia ha sido llamado por Ricardo Gareca para los amistoso que disputará la Selección Peruana en los Estados Unidos ante Chile y el cuadro local.

El regreso de Renato Tapia a la Selección Peruana es uno de los más esperados por los hinchas, pues el volante de 23 años es uno de los jugadores que se ha ganado el cariño de los hinchas por su entrega en cada partido de la bicolor y líder del recambio generacional que logró llevar al equipo de todos al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia.

Back in the squad of Peru @renatotapiac!



(12-10)

(17-10) #Feyenoordpic.twitter.com/87qIKhCpi3