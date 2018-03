Selección Peruana: Pedro Gallese hizo inesperada confesión previo al Mundial Rusia 2018

El portero Pedro Gallese conversó con ‘RPP Noticias’ para referirse a la lesión que sufrió con los Tiburones de Veracruz, la cual pensó que sería muy grave y pondría en peligro su participación en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

“Cuando sufrí la lesión en el partido ante América, pensé que me había roto algo y muchas cosas se me vinieron a la mente en ese momento, sobre todo pensaba mucho en el Mundial. Pero, dentro de todo lo malo, felizmente no me rompí los ligamentos y poco a poco me recuperaré. ¿Qué lesión fue peor si esta o la del dedo?. Pienso que la del dedo, porque vi cómo estaba, aunque en esta ocasión también me entró pánico por el Mundial”.

Sobre su vuelta a los campos de juego, Pedro Gallese reconoció que estará listo en dos meses aproximadamente.

“Los médicos me dijeron que en seis semanas podré volver a jugar y ya pasó una. Yo me siento cada día mejor, pero no queremos apurar mi recuperación, tomando en cuenta que tenemos muy cerca el inicio del Mundial”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana conforma el Grupo C del Mundial Rusia 2018 junto a Francia, Dinamarca y Australia.