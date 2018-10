Paolo Hurtado: "El amistoso con Chile se toma con mucha responsabilidad"

El atacante Paolo Hurtado conversó con la prensa tras culminar el tercer entrenamiento de la Selección Peruana para referirse al amistoso contra Chile, el cual deberán afrontar con “mucha responsabilidad” para hacerse con al victoria.

“El amistoso con Chile es un partido que se toma con mucha responsabilidad. Cuando uno llega a la selección, no piensa que hay amistosos. Hay que conseguir un buen resultado para seguir mejorando, vamos a trabajar y esforzarnos al máximo para ganar este compromiso”.

“Acá siempre pensamos en ganar y el profe trabaja para eso”, agregó Paolo Hurtado.

Sobre su presente en el Konyaspor, el ‘Caballito’ reconoció que arriba a la Selección Peruana con mucha continuidad y que dependerá del entrenador Ricardo Gareca utilizarlo en el momento que crea conveniente.

“Vengo bien y contento por todo lo que me está pasando en Turquía. Ahora que he llegado a la selección, tengo que seguir haciendo las cosas bien. Ante Besiktas se vio un bonito espectáculo aunque no pudimos conseguir el triunfo por errores nuestros. Me tocó enfrentarlo a Gary Medel, es un gran jugador pero no solo él sino también todo el equipo de Chile”.

Cabe recordar que Paolo Hurtado llegó a la Superliga de Turquía tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección.