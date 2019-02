Loyola: "El objetivo grupal y personal es ganar la Copa América"

Nilson Loyola es el defensa peruano que en la actualidad milita en el Goias Esporte Clube del Brasileirao. El ex FBC Melgar ha sido un habitual convocado por Ricardo Gareca para enfilar la Selección Peruana. Y en entrevista a un medio local habló sobre su presente en el cuadro brasileño, así como lo que espera de la participación de la ‘bicolor’ en la Copa América Brasil 2019.

“No estamos para mirar por debajo o arriba a ninguna selección. Debemos demostrar en el campo de juego el nivel que venimos compitiendo a lo largo de estos años. Esta Copa América va a ser un buen termómetro para que nosotros nos planteemos objetivos”, afirmó Nilson Loyola en entrevista con el diario El Bocón.

Aclarando que no se siente con el cupo asegurado en la selección peruana, Nilson Loyola fue ambicioso en el propósito del próximo torneo: “Si me toca estar, transmitiré mi apoyo dentro del grupo. Y si no, alentaré desde afuera. Yo creo que el objetivo grupal y personal es ganar la Copa América de Brasil”, agregó.

Nilson Loyola, asimismo, confesó que no ha podido debutar en Goias, primero por inconvenientes con la visa de trabajo y luego debido a que sufrió una lesión muscular. Sin embargo, el futbolista de 24 años confirmó que ya volvió a los entrenamientos regulares del equipo.

“Con el comando técnico, todo bien. Quedé impresionado no solamente con el club, sino con los compañeros, por la manera en la cual me recibieron. Trato siempre de unirme al grupo para así poder entender. El idioma es un poco complicado. Llegó un compañero uruguayo y con él me junto”, contó Nilson Loyola sobre su adaptación a Goias.

Además, el exintegrante de Melgar reveló que conversó con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana. “Hablé con el profesor Néstor Bonillo. Me preguntó por qué aún no jugaba. Le comenté mi situación y me dijo que esté tranquilo”, indicó Nilson Loyola.