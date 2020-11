Ministra de Salud sobre el Perú vs Argentina con público: “No es factible”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, calificó de “no factible” que el partido de la Selección Peruana con su par de Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias sudamericanas no podrá llevarse a cabo con público en el Estadio Nacional de Lima, tal como había solicitado al Ejecutivo la Federación Peruana de Fútbol.

Como se recuerda, la FPF remitió una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros donde pedían que se evalúe la posibilidad que el Perú vs Argentina del 17 de noviembre cuente con un máximo de 5 mil personas en el coloso de Lima, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.

Perú empató 2-2 ante Paraguay por la fecha 1. (Foto: EFE)

En su momento, el presidente de la PCM, Walter Martos, expresó que le gustaría que el cotejo rumbo al Mundial Qatar 2022 se juegue con la hinchada de la ‘bicolor’, pero que todo dependía de la evolución de la pandemia en nuestro país para esas fechas y que para ello elevaría dicha petición al Ministerio de Salud.

Precisamente, la titular de esta cartera, Pilar Mazzetti, no se mostró a favor de este pedido ante la posibilidad de una segunda ola de contagios de la COVID-19 en el Perú. En ese sentido, expresó en Canal N:

Perú perdió 4-2 con Brasil en la fecha 2. (Foto: EFE)

“No estamos de acuerdo. Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría. Lo entiendo. Quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”.

Estas declaraciones de la ministra de Salud podrían ser un llamado al Ejecutivo para no darle la luz verde a la propuesta de la FPF para disputar con la hinchada nacional del Perú vs Argentina en Lima el martes 17 de noviembre a partir de las 7:30 pm (hora peruana), lo que haría que, como sucedió en el cotejo ante Brasil, tan solo se decore el Estadio Nacional con paneles de motivación al equipo de Ricardo Gareca, que hasta el momento cuenta con un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.