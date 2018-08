Miguel Trauco habló de su convocatoria para amistosos contra Holanda y Alemania

El lateral Miguel Trauco conversó con Todo Sport para analizar su convocatoria a la Selección Peruana para afrontar los amistosos contra Holanda y Alemania, donde reconoció que no esperaba el llamado por las escasas oportunidades que goza en el Flamengo.

Si bien no esperaba estar en la última nómina de Ricardo Gareca, el zurdo se mostró agradecido con el seleccionador argentino por la confianza que sigue depositando en su persona.

“Creo que la poca continuidad que tuve en Flamengo me hizo dudar en algún momento que me podrían llamar para estos amistosos que jugará la Selección Peruana ante Alemania y Holanda, pero estoy contento por estar y como siempre voy a darme íntegro para ganarme un lugar dentro del equipo”.

Por otro lado, Miguel Trauco espera que su situación en Brasil pueda mejorar porque si bien es titular en la selección, eso no le asegurar el puesto en los próximos encuentros, sabiendo que su competencia Nilson Loyola viene gozando de minutos cada fin de semana.

“Si bien he sido titular en la selección, eso no me asegura el puesto. Desde que juego al fútbol siempre tuve claro que nadie es titular indiscutible y más en una selección donde siempre están los mejores jugadores. Así que voy a sumarme con la humildad de siempre”.

La Selección Peruana jugará contra Holanda y Alemania, el 6 y 9 de setiembre, respectivamente, en partidos amistosos por fecha FIFA.