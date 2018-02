Juan José Oré explicó por qué no sigue como técnico de menores

El entrenador Juan José Oré conversó con el programa ‘Entre Bolas’ de Radio Ovación para hacer su descargo luego de ser relevado de su cargo como seleccionador de la Sub-17, explicando que la FPF le propuso una reducción de sueldo.

“Hasta el momento, no pertenezco al no tener contrato vigente. No sabemos más. Hubo una conversación, algunas cosas no estábamos de acuerdo y no sé si terminará ahí, al no aceptar lo que me ofrecieron. Hemos logrado cosas importantes, ir a un mundial, campeones sudamericanos, las olimpiadas en Nanjing, medalla de oro. Logramos cosas importantes, había apoyo, pero no el apoyo que hay ahora que están invirtiendo en el fútbol de menores. Me da pena, pasaron muchos jugadores por nuestras manos, unos explotaron, otros no. Fuimos claros y transparentes en nuestro trabajo”.

Juan José Oré recalcó que la FPF razón por la cual fue cesado de su cargo fue económica.

“Se han agarrado de lo económico. Tendrían que haberme dicho las cosas claras. Me llamaron para decirme de que había un presupuesto para mí, y que era muy por debajo de lo que ganaba. Cuando empecé pagué derecho de piso, y sobre todo en el fútbol peruano donde se paga muy poco. Es una cuestión de respeto, si yo fuera un principiante, pero tras 17 años de ser profesional a carta cabal porque mi vida era la Videna, me da pena, pero es la realidad”.

Como se recuerda, Juan José Oré es recordado por hacer historia con la Sub-17 del 2007, donde destacaron Reimond Manco, Eder Hermoza, Alonso Bazalar, entre los más destacados.