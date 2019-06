Copa América 2019: Jefferson Farfán prometió regresar con más fuerzas tras recuperarse de lesión

Ver esta publicación en Instagram

La vida así como el fútbol tiene diferentes momentos y emociones. Viene con alegrias como gritar un gol, campeonatos e incluso llegar al Mundial. Pero también vienen momentos duros como cuando uno se falla un gol decisivo, no logras un objetivo y por supuesto las lesiones. Es parte de todo esto. Cuando uno está fuerte mentalmente no hay obstáculo que te detenga y así como anteriormente, hoy me toca recuperarme y volver como siempre más fuerte que nunca. Gracias a todos x su apoyo y sus muestras de cariño. Volveré