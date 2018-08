Jean Pierre Rhyner explicó las razones por las cuales no fue convocado a la Selección Peruana

Tras conocer la lista de convocados para los amistosos que tendrá la Selección Peruana ante Holanda y Alemania, una de las ausencias fue la de Jean Pierre Rhyner, quien en la actualidad milito en el fútbol suizo y por el que la Federación Peruana de Fútbol ha mostrado interés en hacerlo ‘seleccionable’.

No obstante, en el comunicado emitido en horas de la tarde de este viernes, el nombre de Jean Pierre Rhyner no figuró. Y a propósito de este tema, el futbolista, a través de su cuenta de Facebook, explicó que el motivo de su no convocatoria se debió a temas de documentos.

La publicación de Rhyner sobre su ausencia en la Selección Peruana. (Facebook)

“Respecto a la lista de convocados, el documento que se envió a la FIFA no fue respondido a tiempo, así que lastimosamente no pude ser incluido en estos amistosos”, publicó Jean Pierre Rhyner en un post que acompañó con una imagen suya y un vistoso tatuaje de un escudo nacional en su brazo.

Rhyner, líneas más abajo, recalcó su deseo de jugar en la Selección Peruana. “Mis ganas de vestir la camiseta de la selección no se han ido y seguiré trabajando duro hasta que ese día llegué. Muchas gracias a todos en Perú”.

Hace algunos días se conoció de algunos acercamientos desde la Selección Peruana a Jean Pierre Rhyner. “(Ricardo Gareca) lo llamó por teléfono y le preguntó sobre su actualidad. Ahora, le han enviado el contrato para que presente los papeles ante la FIFA y pueda ser convocado”, precisó a ‘Depor’Ángel Pebe, representante del jugador.