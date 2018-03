Selección Peruana: Iván Bulos se despidió del Mundial Rusia 2018 con emotivo mensaje

Con la lista casi definida para el Mundial Rusia 2018, el delantero Iván Bulos reconoció que ya no tiene oportunidad de luchar por un cupo y se despidió de la Selección Peruana con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Iván Bulos, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha jugando con el Boavista, expresó su tristeza por no “representar” al Perú en la máxima fiesta del fútbol; sin embargo, se mostró contento por el rendimiento de sus compañeros en los amistosos.

“A veces uno tiene sentimientos encontrados y hoy es una de esas veces. Me pone muy contento que le esté yendo tan bien a nuestra selección y a mis compañeros. Por otro lado me causa tristeza saber que no voy a poder tener la posibilidad de luchar por un lugar en el grupo y representar a nuestro país en un Mundial. Estos meses vienen siendo muy duros y complicados para mí, ya que enfrentar esta lesión ha sido un desafío que requiere mucho esfuerzo. No fue fácil pero tenía la ilusión de poder pelear por un cupo, lamentablemente mi proceso de recuperación me lo impide debido a que tardará más de lo planeado. A pesar de esto, pienso a futuro y en todo lo que me queda por delante en mi carrera. Gracias a mi familia, a mi novia , a mis amigos y a toda la gente que esta día día conmigo ayudándome con la recuperación”.

Luego el atacante deseó los “mayores éxitos” a sus compañeros en la Selección Peruana para dejen por todo lo alto el nombre del país en el Mundial Rusia 2018.

“Por último, quiero desearle mucha suerte a mis compañeros en este mundial y felicitarlos por todo lo que están logrando. Mi motivación hoy en día es regresar más fuerte que nunca y ser ejemplo que las adversidades se pueden superar”.

