Hugo Sotil recordó riesgo para conquistar la Copa América con la Selección Peruana

Hugo Sotil, recordado ex integrante de la Selección Peruana, rememoró el riesgo que asumió en 1975 para disputar la Copa América y conquistar el título del certamen con la bicolor, pese a la oposición que encontró en el Barcelona,

El popular ‘Cholo’, autor del gol que propició la última consagración continental de la bicolor, se reencontró con el trofeo del torneo este viernes durante la gira de la reliquia por el país y detalló con nostalgia la anécdota que antecedió a ese logro.

“No me querían dar permiso. Me tuve que escapar para estar con mi selección. Gracias a Dios pude anotar el gol que nos llevó a ganar la Copa América”, destacó Hugo Sotil antes de aclarar que el desenlace fue positivo. “Llegué a Barcelona y todos los dirigentes me felicitaron”, agregó frente a la prensa local.

Hugo Sotil anotó la única conquista del tercer duelo entre Perú y Colombia por la final de la Copa América 1975, disputado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

“En ese tiempo nosotros éramos muchachos de barrio, de tierra, y jugábamos a que no se nos escape el balón. Eso me permitió tener un buen ritmo, un buen dribling y poder enfrentar a jugadores que medían más”, aseguró el otrora atacante de la ‘Blanquirroja’.