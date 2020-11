Gianluca Lapadula ya tiene DNI y podría jugar por la Selección Peruana

Al parecer, todo se va encaminando para que Gianluca Lapadula pueda jugar por la Selección Peruana en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias sudamericanas; esta vez porque el delantero del Benevento de la Serie A ya adquirió el DNI peruano.

El atacante cuenta con ficha en la Reniec, dando un paso más para poder jugar con la ‘bicolor’ que dirige Ricardo Gareca, el cual fue seleccionado por el técnico nacional para la tercera jornada de las Eliminatorias del 13 de noviembre ante el combinado de Chile en la capital Santiago.

El ítalo-peruano podría jugar ante Chile en la fecha 3 de las Eliminatorias. (Fotos: EFE)

En ese sentido, vale recordar que las primeras palabras que dio Gianluca Lapadula tras ser convocado al ‘equipo de todos’: “Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El staff de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, detalló tras el encuentro que su equipo tuvo ante el Hellas Verona.

Con el asunto del DNI peruano ya resuelto, a Lapadula se le viene el cotejo ante Spezia por la fecha 7 de la Serie A el sábado 7 noviembre. Luego de esto, el artillero tomará un vuelo hacia Lima donde se unirá a la concentración peruana que se alista para el duelo ante Chile.

Gianluca Lapadula tiene madre peruana y padre italiano. (Fotos: EFE)

Vale recordar que el ítalo-peruano fue convocado el pasado viernes 30 de octubre, entre otras cosas, porque en la actualidad la Selección Peruana no cuenta con un atacante de peso ante las bajas por lesiones de Paolo Guerrer*o y *Jefferson Farfán, así como el hecho que tanto Yordy Reyna como Raúl Ruidíaz no han tenido efectividad de gol con la ‘blanquirroja’ en los años que lleva Gareca como entrenador.