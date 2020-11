Selección Peruana: peligra presencia de Lapadula, Flores y Callens ante Chile

Estamos a poco que el grueso del plantel convocado por la Selección Peruana se concentre en Lima. Sin embargo, algunos nombres podrían no dejar sus clubes a causa de la pandemia del coronavirus y objetivos deportivos, tales como Edison Flores, Alexander Callens y Gianluca Lapadula.

Respecto a Lapadula, el club Benevento de la Serie A de Italia podría negarle viajar hasta Perú dado que en dicho país europeo los contagios por la COVID-19 se están disparando de forma dramática, llegando incluso a superar los casos registrados en los primeros meses del año.

Ante esto, el periodista Silvio Valencia, a través de su cuente de Twitter, detalló lo siguiente: “La pandemia en Italia se eleva, a partir del viernes (6 de noviembre) las medidas serán más estrictas y se especula que los equipos italianos no cederán a sus jugadores (…) varios sudamericanos juegan en el Calcio”.

Gianluca Lapadula. (Foto: EFE)

En el caso de Edison Flores, quien milita en el DC United de la MLS de Estados Unidos y Canadá, también peligra su llegada al Perú para sumarse a la concentración dirigida por Ricardo Gareca.

Esto se debería al aumento de casos de coronavirus, pero también por un tema netamente deportivo. En palabras de Antonio García Pye de la Federación Peruana de Fútbol esta correspondería a: “Hay 2 escenarios para que venga (…) Que se consiga la exoneración de la ciudad de Columbia y otro es que su equipo no clasifique”.

Edison Flores. (Foto: EFE)

El caso de Alexander Callens es mucho más dramático. El defensa se encuentra en el New York City Football, institución que de plano aseguró que no dejará partir a sus jugadores fuera de los Estado Unidos.

García Pye expresó: “Callens no viene por disposición del club (…) New York City ya informó que no está en condiciones de cederlo por el mismo tema que no pudo hacerlo en octubre”, sentenció.

Alexander Callens. (Foto: Facebook)

La Selección Peruana disputará la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 contra Chile y Argentina en Santiago el viernes 13 de noviembre y en Lima el martes 17 del mismo mes, respectivamente.