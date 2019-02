Selección Peruana: Gabriel Costa habló de sus posibilidades de ser convocado por Ricardo Gareca

El ofensivo uruguayo-peruano Gabriel Costa conversó con la web oficial de Colo Colo para reconocer que le ilusiona ser llamado por Ricardo Gareca para formar parte de la Selección Peruana, a la cual destacó por encima de otros combinados por su “calidad de técnica”.

“Me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo-Colo, tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad, ya no depende de mí”.

“Hay que estar preparado nomás”, agregó Gabriel Costa.

Asimismo, el ex-jugador de Sporting Cristal aseguró que la Selección Peruana ha recuperado su estilo de juego desde que el ‘Tigre’ asumió la dirección técnica.

“Perú tiene esa calidad de técnica que en muchos países no la hay. Y hay otras cosas que no las tiene Perú también. Pero Perú tiene una calidad técnica y es algo natural. Ahora, gracias a la llegada de Gareca, se le ha puesto un poquito más de intensidad”.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca viene preparando su lista de convocados para los amistoso de marzo ante Paraguay y El Salvador, con miras a la Copa América de Brasil 2019.