FPF pagó a clubes peruanos por aporte de jugadores a Mundial Rusia 2018

Pasados cinco meses del término del Mundial Rusia 2018, finalmente, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado donde informó que pagó por aportar jugadores a la Selección Peruana para jugar la Copa del Mundo a los clubes Sporting Cristal, Juan Aurich, Deportivo Municipal y UTC. Vale recordar que previamente cobraron Alianza Lima, USMP, Sport Boys y Melgar FBC. El único que no ha recibido el dinero respectivo es Universitario de Deportes.

“Continuando con el cumplimiento de sus obligaciones y velando por el desarrollo del fútbol peruano, la FPF, a través de recursos enviados por la FIFA como concierne, ha proseguido con los pagos correspondientes a la participación en la Copa Mundial Rusia 2018 a favor de los clubes que aportaron jugadores a sus respectivas selecciones”, señala el comunicado.

Aunque el organismo no detalló el monto que distribuyó a los clubes mencionados, sí se resaltó que el pago a Universitario no se concretó, debido a temas legales. “Los recursos correspondientes al Club Universitario de Deportes aún no han podido ser entregados debido a asuntos legales del club”, decía una parte de la publicación.

La Federación Peruana de Fútbol, que preside de forma temporal Agustín Lozano, administra el dinero que otorgó la FIFA en favor de los clubes. Vale decir que el monto se reparte entre los equipos que haya sido inscrito el jugador durante los dos años anteriores, contando su participación en las Eliminatorias.