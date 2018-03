Perú vs Islandia: Selección Peruana entrenó en Fort Lauderdale para el segundo amistoso

Ricardo Gareca comenzó este domingo el entrenamiento matutino de cara al Perú vs Islandia que se realizará el martes 27 de marzo desde las 19:00 horas de Perú en el Red Bull Arena de New Jersey. La Selección Peruana viene de sumar un triunfo en su primera presentación y el técnico analizará a su equipo para presentar su once titular ante los nórdicos.

Después de vencer a Croacia 2-0 en Miami, la Selección Peruana continúa su concentración en Fort Lauderdale de cara al Perú vs Islandia como preparación al Mundial Rusia 2018. Como se recuerda, un gol de André Carrillo en el primer tiempo y otro de Edinson Flores en el segundo sellaron este viernes una impecable victoria ante un equipo europeo que no dio señales de fútbol ni rebeldía para evitar el castigo y corregir errores.

Este domingo, muy temprano, Ricardo Gareca envió a todos sus dirigidos al campo de entrenamiento para realizar un trabajo extenso bajo la atenta mirada del médico Julio Segura, para evitar algunas complicaciones en los jugadores.

La Selección Peruana tendrá una nueva cita ese martes contra la selección de Islandia, que será rival de Croacia, Argentina y Nigeria en el Grupo D del Mundial Rusia 2018. La maciza demostración peruana de hoy se suma a una jornada muy positiva para las selecciones latinoamericanas que se preparan para el Mundial.