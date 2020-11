Ricardo Gareca sobre partido con Chile: "será de pronóstico reservado"

Ricardo Gareca dio a conocer la convocatoria de la Selección Peruana para enfrentar el próximo 13 de noviembre contra el combinado de Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. El preparador nacional reveló que el cotejo ante ‘la Roja’ será un “partido aparte”.

En conferencia de prensa en la Videna, Gareca reveló la lista de convocados, para luego responder las interrogantes de los medios de comunicación local, algunas de estas estuvieron relacionadas al próximo encuentro contra el vecino país del sur.

“Sabemos que es un partido difícil, es un partido aparte por todo lo que significa. Es de difícil pronóstico, pero vamos ilusionados con mucha expectativa. (Estamos) con mucha confianza. Espero que le podamos dar un triunfo a la gente”, detalló el argentino.

El Chile vs Perú por la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas se realizará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. (Foto: EFE)

Vale recordar que la última experiencia de Perú contra Chile fue durante la semifinal de la Copa América Brasil 2019, cuando el cuadro nacional se impuso por una goleada de 3-0 con tantos de Edison Flores (21), Yoshimar Yotún (38) y Paolo Guerrero (91).

Pero cuando le consultaron sobre sus expectativas con el video arbitraje (VAR), trayendo a colación la polémica suscitada en el encuentro ante Brasil, el técnico Ricardo Gareca señaló:

“Siempre he sido un técnico focalizado y enfocado en el juego y el rival (…) Dejamos al árbitro tranquilo y está al margen del error. Lo que me interesa en esta supervisión es que estén las cosas claras. Si queda una duda, no por mala intención, si a todo el mundo le quedan dudas, si es algo generalizado, que no favorece al futbol, entonces es mejor dejar todo como estaba antes”.

Lista de convocados de Perú para enfrentar a Chile. (Foto: Selección Peruana/twitter)

Selección Peruana: convocados ante Chile

Pedro Gallesse, José Carvalo, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaria, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruidíaz, Aldair Rodriguez, Gianluca Lapadula.