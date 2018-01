Edison Flores reveló su principal objetivo en el Mundial Rusia 2018

En una entrevista con el diario ‘Líbero’, Edison Flores contó sus expectativas de cara al Mundial Rusia 2018, donde enfrentarán a rivales de jerarquía y que le “gustaría” avanzar hasta las “instancias finales” con la Selección Peruana.

“Al Mundial debemos ir con humildad, luego, esforzarnos por hacer la mejor campaña posible A mí me gustaría llegar hasta las instancias finales y voy a luchar para que podamos cumplir nuestras metas”.

Sobre el Grupo C que integra la Selección Peruana junto a Francia, Dinamarca y Australia, el popular ‘Orejas’ recalcó que será muy complicado y que buscarán ir paso a paso con el objetivo en salir airosos de la fase de grupos.

“Es un grupo difícil. Ganar el primer compromiso será clave, eso nos llenará de impuso para enfrentar lo que viene. No debemos renunciar a nuestro estilo que nos has dado resultados. Creo que estamos para darle pelea a cualquier selección, Dinamarca es fuerte, pero no invencible”.

Cabe resaltar que Edison Flores viene mostrando un rendimiento superlativo en el fútbol danés y espera seguir así para quedar en la nómina final de Ricardo Gareca para disputar el Mundial Rusia 2018.