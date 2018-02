Daniel Ahmed confirmó que se hará cargo de la Selección Peruana Sub-20

El Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Daniel Ahmed, conversó con el programa ‘La Oral Deportiva’ de Radio Ovación para revelar que se hará cargo de la Selección Peruana Sub-20.

“En la sub 17 se va a definir al técnico el 15 de febrero, hay una lista de personas idóneas. Hemos creado una sub 18 y sub 13 como una especie de preselección para la 20 y 15. Uno de los candidatos a dirigir esa preselección era Jota Jota Oré. Yo me voy a hacer cargo de la sub 20”.

El popular ‘Turco’ también señaló que la Sub-20 viajará a Rusia para servir de sparring a la Selección Peruana, que disputará el Mundial 2018.

“Esta selección viene entrenando 1 año y medio, fue sparring de la Sub 20 anterior, se está haciendo un proceso muy parecido, ahora colaborando con los chicos de la selección mayor. La idea es que sean 14 jugadores los que vayan a Rusia a apoyar a los mayores”.

Cabe resaltar que Daniel Ahmed reemplazará en el banquillo a Juan José Oré, quien hace unas semanas dejó de dirigir a la Sub-17 luego que la FPF le propusiera una reducción de sueldo.