Selección Peruana: ¿Christofer Gonzales se perderá la Copa América 2019 por lesión?

Christofer Gonzales no pudo terminar el partido Perú vs Paraguay, disputado la noche del viernes en Nueva Jersey, por una lesión a la rodilla izquierda que sufrió en los últimos minutos del amistoso. El volante fue llevado a una clínica local y aunque no se conoce al detalle cuál es su lesión, se trataría de un esguince del ligamento lateral.

Las primeras informaciones en torno a la lesión de ‘Canchita’ descartan de plano lo peor: la rotura de los ligamentos cruzados, lesión muy temida por todos los futbolistas por su largo y tedioso proceso de recuperación. Pero lo que le habría pasado a Gonzales tampoco es para tomarlo a la ligera.

El volante habría sufrido un esguince en la rodilla izquierda y falta confirmar de qué grado es esta lesión. De ser de primer o segundo grado, el tiempo de recuperación no sería mayor a dos meses. Es decir que su retorno estaría previsto para finales de mayo y habría poco tiempo para convencer a Ricardo Gareca de llevarlo al torneo continental.

Pero de confirmarse que el esguince es de grado 3 (con desgarro fibrilar) el tiempo de recuperación sería de 3 a 4 meses porque tiene que regenerarse la zona afectada, fortalecer los músculos que rodean la rodilla y cumplir el tiempo de recuperación a la letra para no sufrir estragos o una lesión mayor en el futuro. De ser este el caso, su presencia en la Copa América Brasil 2019 estaría descartada.

Este sábado, el comando técnico de la Selección Peruana tendrá el diagnóstico exacto de la lesión de Christofer Gonzales. Eso sí, todos sus compañeros ya le han mostrado su apoyo total.