Christian Cueva volvió a lamentar el penal fallado en el Mundial Rusia 2018

El centrocampista Christian Cueva entabló comunicación con el programa La Sobremesa en Radio Ovación para volver a referirse sobre su errática definición desde el punto penal en el debut de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

“Errar un penal no es bonito para nadie, menos en su selección. Nadie es perfecto pero esa falla fue algo que me marcó mucho, aunque siento que no fue algo que nos marcó como grupo para no clasificar a los octavos”.

Por otro lado, el integrante de la Selección Peruana surtió la posibilidad de haber accedido a la siguiente fase de la última Copa del Mundo si lograba convertirle a Dinamarca.

“Si lo hubiese anotado quizá otra hubiese sido la historia, pero hay gente que lo toma de esa forma y tampoco puedo evitar eso. Me quedo tranquilo por el respaldo del comando técnico, mis compañeros y mi familia, que es lo más importante para mí”.

“Uno tiene que tomar las críticas de la mejor manera pero lo que nunca voy a aceptar son insultos o malas vibras hacia mí”, agregó Christian Cueva.

Cabe recordar que la selección quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 tras conseguir dos derrotas (Dinamarca y Francia) y una victoria (Australia).