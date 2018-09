Christian Cueva expresó malestar por comentarios de Julio César Uribe sobre su rendimiento

Christian Cueva conversó con el programa La Sobremesa en Radio Ovación para expresar su incomodidad tras las declaraciones del entrenador nacional Julio César Uribe, quien cuestionó el bajo nivel que viene presentando el volante de la Selección Peruana.

El actual jugador del Krasnodar FC no tardó en pronunciarse tras las declaraciones emitidas por el ‘Diamante’ durante la última emisión del programa FOX Sports Radio.

“Me han sorprendido un poco los comentarios de Julio César Uribe. No soy extraordinario ni malo, pero siento que soy bueno y útil. Comentarios como el que él hizo hace que uno piense distinto a una persona, más aún con lo que he compartido con él. Son momentos en los que uno realmente va conociendo a las personas, pero son cosas que pasan. Todos podemos decir alguna palabra errada pero no la voy a compartir”.

“Quizá no le parezca mi juego en este momento y voy a aceptar una crítica, pero hay formas de decirlas y expresarlas. Además, el fútbol de antes no es como el de ahora. Ojalá pueda llamarlo y hablar con él porque realmente me parece una excelente persona, más allá de que no me gustó lo que acaba de pasar”, agregó Christian Cueva.

El integrante de la Selección Peruana también lamentó que existan algunas personas que se aprovechan del mal momento que atraviesa el grupo para empezar a criticar.

“No voy a dejar que ingresen comentarios negativos que afecten al grupo ni a ningún compañero. Me pone un poco triste todo esto porque la selección no anda bien y muchas personas quieren aprovechar el momento. Cuestionan por qué el profe convocó a uno sí y a otro no, eso es lo malo de nosotros como país. Es la realidad y lo siento así, no me arrepiento de decirlo”.