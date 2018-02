Paolo Guerrero se muestra ansioso mientras espera decisión del TAS

El delantero Paolo Guerrero se encuentra en Argentina donde se entrenará para llegar en óptimas condiciones al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el ‘Depredador’ continúa atento a la resolución del TAS con la intención de volver a jugar con el Flamengo y la Selección Peruana.

“Necesito jugar, necesito estar en actividad. Estoy resolviendo mi tema y ahora me queda prepararme bien y estar pronto para regresar a las canchas. Es una cuenta que no debería estar pagando yo, estoy pasando por una injusticia y espero resolver todo lo más antes posible y volver a las canchas”, declaró el ‘9’ a ‘ESPN’.

Por otro lado, Paolo Guerrero señaló que el entrenador Ricardo Gareca le pidió que se preparara en Argentina con el objetivo de no perder ritmo y pueda volver en óptimas condiciones a la Selección Peruana.

“El ‘profe’ me dijo que quería que me prepare, simplemente hablé eso. Felizmente tengo unos amigos que me ayudaron a tomar una decisión, decidí venir aquí, salir un poco de lo cotidiano. Así que vine a Buenos Aires a hacer actividad física. No tengo una fecha determinada para saber hasta cuándo me quedaré”.

“Ahora ya estoy más tranquilo, esperando prepararme bien que es lo que más quiero. En el TAS espero resolver todo y que esto se pueda esclarecer y yo volver a los campos de juego. Siempre he tenido una buena preparación y espero que esta vez sea de la misma manera”, finalizó Paolo Guerrero.