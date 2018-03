Ricardo Gareca sobre juntar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el ataque

El entrenador Ricardo Gareca se reencontró con su colega Julio César Uribe para entablar una entrevista para ‘TV Perú’, dónde el artífice de la clasificación de la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 se refirió a la posibilidad de jugar con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el ataque.

“Ellos han jugado siempre desde chiquititos en Alianza, de acuerdo a lo que me dicen. Se conocen de memoria, podrían jugar juntos sin ningún tipo de problema, de hecho, han jugado juntos en la selección”.

Por otro lado, el ‘Tigre’ dejó de individualizar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán porque señaló que todas las asociaciones en todas la líneas del equipo son importantes para conseguir el mismo objetivo.

“Lo que me interesa por sobre todas las cosas es que las sociedades sean productivas. Ahora, si las sociedades se estabilizan en pos de beneficios, propios, no. Me parece que más nos va a debilitar que potenciar”.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca quiere sacar la mejor versión de cada integrante de la Selección Peruana para afrontar de la mejor manera el Mundial Rusia 2018.