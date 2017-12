Erick Osores se disculpó por llamar "ilusos" a los hinchas de la Selección Peruana

Erick Osores aprovechó el último bloque del programa ‘Fútbol en América’ para ofrecer unas sinceras disculpas a los hinchas de la Selección Peruana, quienes siempre creyeron en la clasificación al Mundial Rusia 2018, pese a los malos momentos que se vivieron en el proceso.

El periodista deportivo fue uno de los principales críticos de la Selección Peruana cuando los resultados no concordaban con las declaraciones del entrenador Ricardo Gareca luego de cada partido.

“Quiero pedirle disculpas a los hinchas, sobre todo aquellos que siempre creyeron y demostraron que estaban con la selección. Que fueron a los partidos donde Perú estaba mil puntos, a esos hinchas les ofrezco mis disculpas porque dije que eran unos ilusos, que eran unos tarados y que no íbamos a ir al Mundial. A los que se subieron en el final, no los cuento”.

Erick Osores también aprovechó el espacio para responder a quienes criticaban a Jefferson Farfán y Christian Ramos porque, según ellos, no tenían el “nivel” para estar en la Selección Peruana.

“A los que mataban a Farfán, decían que no debía de venir y después se subieron al coche, tampoco los disculpo. Y los que basureaban a Ramos, no me olvido yo. Les pido disculpas a los que estuvieron siempre, sobretodo en las malas”.