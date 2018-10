Arturo Vidal, tras derrota de Chile: "es un amistoso, no le pongan tanto tampoco"

El volante Arturo Vidal lanzó polémicas declaraciones en la zona mixta del Hard Rock Stadium al indicar que la euforia vivida tras la goleada de la Selección Peruana debería tomarse con tranquilidad porque el partido contra Chile solo fue “un amistoso”.

“No fue una derrota dolorosa, no nos estamos jugando la vida. No es un campeonato, es un amistoso, no le pongan tanto tampoco. Claramente tenemos que mejorar mucho, fue un partido malo, ellos jugaron muy bien y marcaron la diferencia”.

“Esto continúa, nosotros antes de salir campeones acá en Estados Unidos habíamos perdido con Jamaica y todos nos daban por muertos. Este es un proceso que sigue, quedan varios partidos para seguir mejorando, pero nosotros vamos a luchar por ir a Brasil a pelear esa copa”, agregó Arturo Vidal.

Muy aparte del resultado negativo, el jugador del FC Barcelona reconoció que la idea es consolidar una idea de juego (con los nuevos jugadores) para llegar de la mejor manera a la Copa América de Brasil 2019.

“Es un resultado que nos deja tristes, fue un partido amistoso de preparación para lo que queremos. El objetivo de nosotros es llegar bien a la Copa América del próximo año. Nos vamos un poco tristes, vamos a analizar bien los errores. No es lindo perder así, pero también es solo un amistoso”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana superó sin inconvenientes a Chile por 3-0 gracias a un doblete de Pedro Aquino y un autogol de Enzo Roco.

Mira la goleada de la Selección Peruana a Chile