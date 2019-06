Perú en el Mundial: hoy se cumple un año del "esperado regreso" en Rusia 2018

Saransk, 16 de junio de 2018. Un día y un lugar para no olvidar. Un momento de esos que no volverán en la vida, el día que la Selección Peruana volvió a jugar un partido por la Copa del Mundo. Fue en Rusia, al otro lado del planeta, hasta donde llegaron más de 60 mil hinchas de la bicolor para presenciar el Perú vs. Dinamarca, por la primera fecha del Grupo C del torneo FIFA.

Ha pasado un año desde aquel momento mágico, sublime, esperado por todos. Esos segundos que parecían eternos cuando el “Y se llama Perú”, primero y el Himno Nacional, después, sonaron más fuerte que nunca e hicieron que el nombre de nuestro país se haga famoso a nivel mundial. Todo gracias al fútbol.

Aquel 16 de junio del 2018 la bandera peruana volvió a lucirse en el hermoso césped del Mordovia Arena de la ciudad de Saransk que, instantes antes, había visto una marea rojiblanca trasladarse desde la plaza central hasta el coloso ruso. Todo captado en video, viralizado en YouTube, inmortalizado en la memoria del hincha.

Perú fue local en la sede más pequeña del Mundial Rusia 2018. El estadio era, en su mayoría, peruano. Los daneses miraban impresionados el colorido de las tribunas y el incansable aliento de este grupo de hinchas que, como en un equipo de fútbol, tenía experimentados que volvían a ver a Perú en el Mundial y a los ilusionados nuevos hinchas que celebraban su primera vez.

Sonó el pitazo inicial y el aliento se hizo aún más sonoro. En Lima, las calles estaban vacías. No había ni un alma que circulara por las usualmente congestionadas calles de la capital. Todos miraban el partido. El Perú vs. Dinamarca, el primer partido de la bicolor en el Mundial después de 40 años, captó la atención de todos, incluidos quienes no gustan de este deporte, pero que cumplían la promesa de ver un partido el día que Perú llegue al Mundial. Ese día llegó. Ocurrió el 16 de junio del 2018.

Lo que sucedió en el partido es otra historia que muchos prefieren evitar. Aquel penal errado por Christian Cueva, el golpe en la cabeza de Renato Tapia que lo sacó del torneo, el taco de Paolo Guerrero que pasó muy cerca del arco de Schmeichel y el gol de Yurary Poulsen en el único error de Perú opacaron la alegría del regreso. Pero como ya se dijo, es otra historia.

En el recuerdo del hincha está aquella vez en que un 16 de junio del 2018 Saransk, ciudad rusa ubicada a más de 600 kilómetros de Moscú, se convirtió en la capital del Perú para celebrar el regreso de la bicolor al Mundial.

Que no volvamos a esperar 40 años más para volver a estar en un Mundial.