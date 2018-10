Alexander Callens sobre enfrentar a Chile: "ningún partido es amistoso"

El defensor Alexander Callens conversó con la prensa tras culminar su primer entrenamiento con la Selección Peruana e indicó que “ningún partido es amistoso”, haciendo referencia los próximos encuentros ante Chile y Estados Unidos.

“Pienso que ningún partido es amistoso. En todos los cotejos se trabaja serio y se sacan conclusiones, este es un momento muy bonito. La última generación de Chile salió a la luz y dio una buena impresión en la Copa Confederaciones”.

“Tienen un estilo de juego y son muy buenos, pero hay que contrarrestar eso”, agregó Alexander Callens.

Sobre una posible titularidad en ambos encuentros, el jugador del New York City manifestó que estará apoyando al equipo al igual que toda la hinchada peruana.

“Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido conversar con los que también juegan en la MLS, pues en pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bonito porque compartimos momentos y creo que eso está muy bien”.

“Las bajas duelen porque cualquier jugador es muy importante aquí, ahora que ha pasado esto hay que trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros”, prosiguió Alexander Callens.

Cabe resaltar que la Selección Peruana y Chile se medirán este viernes 12 de octubre a partir de las 7.30 pm desde el Hard Rock Stadium.