La Selección Peruana acapara las portadas de hoy 25 de marzo

La Selección Peruana derrotó este viernes a Croacia por 2-0 en un partido amistoso de fecha FIFA disputado este viernes en el Hard Rock Stadium con goles de André Carrillo y Edison Flores.

El atacante de Watford, André Carrillo, marcó el primer gol de Perú al minuto 12, mientras que Edison Flores estiró la ventaja al 47’. Perú tendrá un nueva cita ese martes contra la selección de Islandia, que será rival de Croacia, Argentina y Nigeria en el Grupo D del Mundial de Rusia.

Por el momento Ricardo Gareca no confirma el once titular, pero se habla mucho de la titularidad de Cristian Benavente, quien entró en los minutos finales del Perú vs Croacia y demostró poco en su juego.

A continuación, mira las portadas deportivas de este domingo 25 de marzo.