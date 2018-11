Selección Peruana: los 23 convocados para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica por fecha FIFA

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, dio a conocer el viernes la lista de 23 jugadores convocados para los partidos amistosos de fecha FIFA ante Ecuador y Costa Rica, a jugarse en nuestro país el 15 y el 20 de noviembre, respectivamente.

Las novedades con respecto a los citados para los anteriores encuentros de preparación ante Chile (3-0) y Estados Unidos (1-1) son el zaguero Aldo Corzo (Universitario), los mediocampistas Alexis Arias y Christopher Gonzales (Melgar), Cristian Benavente (Charleroi de Bélgica) y Jefferson Farfán (Lokomotiv).

Los dos últimos citados retornan a la Selección Peruana tras ser desconvocados por lesión para los amistosos de octubre pasado. Quien no ha sido llamado para los próximos encuentros es el volante Christian Cueva (Krasnodar de Rusia).

Según el propio Gareca, su decisión se basó en la necesidad de ver y darles oportunidades a otros futbolistas.

El partido Perú vs Ecuador se disputará en el Estadio Nacional de Lima el jueves 15 de noviembre, mientras que el Perú vs Costa Rica se disputará cinco días después, el martes 20, en un escenario que todavía no se ha definido.

Conoce a continuación la lista de convocados de la Selección Peruana:

Arqueros

Pedro Gallese – Veracruz (México)

José Carvallo – UTC

Patricio Álvarez – Sporting Cristal

Defensores

Luis Advíncula – Rayo Vallecano (España)

Aldo Corzo – Universitario

Christian Ramos – Al-Nassr (Arabia)

Miguel Araujo – Talleres (Argentina)

Anderson Santamaría – Puebla (México)

Luis Abram – Vélez Sarsfield (Argentina)

Miguel Trauco – Flamengo (Brasil)

Mediocampistas

Renato Tapia – Feyenoord (Holanda)

Yoshimar Yotún – Orlando City (USA)

Pedro Aquino – León (México)

Christopher Gonzales – Melgar

Alexis Arias – Melgar

Horacio Calcaterra – Sporting Cristal

André Carrillo – Al-Hilal (Arabia)

Andy Polo – Portland Timbers (USA)

Edison Flores – Morelia (México)

Cristian Benavente – Sporting Charleroi (Bélgica)

Delanteros

Jefferson Farfán – Lokomotiv (Rusia)

Raúl Ruidiaz –Seattle Sounders (USA)

Yordy Reyna – Vancouver Whitecaps