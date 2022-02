La selección de Chile tiene opciones de clasificar a la Copa del Mundo, pero todo dependerá de su desempeño en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en los partidos ante Brasil y Uruguay. El entrenador Martín Lasarte necesita a su plantel completo, aunque existe la posibilidad que pierda a una de sus principales figuras: Ben Brereton.

El delantero nacido en Inglaterra ha brillado con la ‘Roja’ (tres goles en el proceso clasificatorio) y explotó todo su talento con el Blackburn Rovers de la Championship, el torneo de la segunda división inglesa. Sin embargo, el goleador tendrá que permanecer fuera de las canchas por una dura lesión, según reveló el entrenador de se club, Tony Mowbray.

“Brereton se perderá algunos juegos. No deberíamos ponerle un marco de tiempo para su regreso, pero se lastimó algunos ligamentos del tobillo y esa no es una lesión a corto plazo. No se trata de una semana o dos”, explicó el técnico de los ‘Rovers’ en conferencia de prensa.

“Volverá cuando sea el tiempo. Es decepcionante para Ben e incluso parece que podría perderse el partido de su selección contra Brasil, lo cual le causa una pena. Solo tenemos que esperar y veamos cómo van las cosas, porque todos sanan en diferentes momentos”, agregó el DT.

Recordemos que Brereton quedó sentido en el partido del Blackburn ante West Brom, el pasado 14 de febrero, y en primer momento, se le diagnosticó un esguince leve. No obstante, el análisis minucioso del departamento médico de la institución determinó una molestia más grave. De confirmarse la larga ausencia, ‘Big Ben’ no acompañará a Chile en la visita a Brasil (24 de febrero) ni de local contra Uruguay (29 de marzo).

Brereton sorprende en la Championship

Ben Brereton ha roto todas sus estadísticas personales como delantero y esta temporada acumula 20 goles con Blackburn Rovers en la Championship, siendo el segundo máximo artillero del certamen (Aleksandar Mitrovic lidera con 31 celebraciones). Debido a su lesión, el atacante perderá la oportunidad de seguir ampliando sus cifras.