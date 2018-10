Santamaría: “Hay que estar preparados para el llamado de Gareca”

La Selección Peruana se enfrenta este martes 16 de octubre al cuadro de los Estados Unidos a las 7.05 pm (hora peruana) y la gran duda es el once con el que Ricardo Gareca arrancará en el Pratt & Whitney Stadium de Connecticut; es por ello que el defensa Anderson Santamaría ha destacado que todos los seleccionados deben estar listos para entrar al terreno de juego.

En declaraciones a la prensa, Santamaría destacó lo mentalizados que están los jugadores de la Selección Peruana para responder al llamado de Ricardo Gareca: “El profe siempre trata de mantener una base, pero también va rotando. Al final no se sabe quién juega o quién no. Cada uno debe estar preparado, hoy puedes estar en el equipo titular y mañana en el banco. El que sospecha que puede ser suplente por no tener el chaleco, está mal. Uno tiene que pensar que jugará siempre, recién mañana sabremos el equipo”.

Vale recordar que Anderson Santamaría, ante la ausencia de Alberto Rodríguez en la zaga central de la Selección Peruana, arrancó de titular y jugó durante los 90 minutos en el Hard Rock Stadium ante el combinado de Chile del pasado viernes 12 de octubre.