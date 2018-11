Ruidíaz: “Estoy tranquilo, sé que en algún momento llegará el gol”

El delantero de los Seattle Sounders y la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz, ha respondido a los diversos cuestionamientos que se le han hecho por la poca efectividad de gol que ha tenido desde hace un par de meses con la ‘bicolor’, panorama que dista mucho del club donde milita en la MLS, en la cual está entre los goleadores de dicha liga.

En diálogo con FOX Sports, Ruidíaz comentó sobre su presente con la Selección Peruana: “Me he sentido bien en la selección durante este año, en mi tiempo acá nunca he tenido tanta continuidad. He sido titular en estos dos partidos y contra Chile, eso me viene muy bien”.

Del mismo modo, Raúl Ruidíaz habló sobre la sequía de goles que padece en la Selección Peruana, la cual ha sido muy criticada al no estar a la par con la capacidad de gol que tenía Paolo Guerrero, impedido de jugar fútbol de manera profesional hasta abril de 2019: “No tuve la oportunidad de anotar pero estoy muy tranquilo, sé que en algún momento va a llegar el gol. No he tenido ningún inconveniente con lo que pueda decir la gente, no me alimento de lo malo y no me preocupo por eso, sino en mi familia y lo que puedo hacer en casa. Si estaría preocupado por eso, tendría la cabeza en otro lado”.

Sin embargo, Ruidíaz agregó que no toma atención a las críticas de la gente ni de los medios que han caído sobre el ex Universitario de Deportes: “Llevo muchos años jugando fútbol y sé que esta situación la voy a revertir. Soy una persona muy relajada, no vivo de lo que hablen los demás. No veo televisión, tengo 2 hijos y estoy pendiente de ellos. Tampoco he sido una persona que compra periódicos, sigo así y es algo saludable para mí. No sé si hablen bien o mal, pero yo solo trabajo para ser cada día mejor”.