Roberto Siucho sobre su convocatoria: "Es un sueño estar aquí"

Una de las sorpresas de la reciente convocatoria de la Selección Peruana, Roberto Siucho, ya se encuentra entrenado con el equipo en la Videna y este jueves conversó con la prensa.

El atacante de Universitario destacó la felicidad que siente por estar con el grupo y aseguró que tiene todas las ganas de quedarse en la lista final para Rusia 2018.

“La verdad estar en la selección es el sueño de todo jugador, poder estar en una convocatoria, me siento feliz”, contó Roberto Siucho para GOLPERÚ.

“Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el profesor (Ricardo Gareca). Ahorita estoy feliz de estar acá, entrar a la lista de 23 seria mejor y si no, esto será una bonita experiencia que me servirá para el futuro”, agregó.

Sobre los partidos amistoso de la Selección Peruana ante Croacia e Islandia, indicó que “ambos países son mundialistas” y que será “partidos muy importantes”.